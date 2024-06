Marquinhos segue confiante com o trabalho da Seleção Brasileira (Foto: Joilson Marconne/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 20:27 • Las Vegas (EUA)

Em coletiva realizada nesta quinta-feira (27), o zagueiro Marquinhos projetou o confronto contra o Paraguai, na próxima sexta-feira (28), em Las Vegas. O jogador também reforçou o cuidado que a Seleção Brasileira terá que ter nesta partida, para conseguir conquistar a sua primeira vitória na Copa América 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Cada jogo tem sua história, seu aspecto, duas estratégias, jogando com uma seleção diferente. Não dá para prever como será (o jogo contra o Paraguai), dá para ter uma ideia mais ou menos, já enfrentamos muitas vezes, uma equipe aguerrida, que defende bem, mas que cada vez mais tem essa qualidade para nos botar em perigo. Temos que ter cuidado, como tivemos contra a Costa Rica.

- É trazer as coisas boas que fizemos, se eles tiverem uma postura diferente estaremos prontos. E melhorar o que fizemos contra a Costa Rica - acrescentou.

O zagueiro do PSG demonstrou confiança para a conquista da Copa América e pediu tranquilidade com o trabalho de Dorival Júnior.

- Todos os treinadores têm uma estratégia. É continuar sempre o caminho, o Dorival tem sempre nos mostrado melhorias. Foi o meu segundo jogo com ele e já deu para perceber algumas coisas que ele quer, que ele gosta.

Marquinhos treinando em Las Vegas para enfrentar o Paraguai (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- Esses dois dias foram bem produtivos para nós. É muito importante a nossa atitude e o nosso progresso naquilo que vamos fazer dentro de campo - completou o zagueiro de 30 anos.

Marquinhos aproveitou a entrevista coletiva para pedir apoio aos torcedores que estarão presentes no Allegiant Stadium.

- Aproveito para pedir que todos os brasileiros, todos que torcem pela Seleção, que continuem nos apoiando, com a mesma fé na gente. Acho muito importante a energia, a torcida, saber que tem muitas pessoas que nos querem vencendo em campo.

- Nós jogadores sabemos que podemos melhorar do último jogo, houve frustração, a gente viu no vestiário pelo resultado, mas sendo claro e sinceros que tiveram coisas boas, aspectos que a gente trabalhou e melhorou, é levar as coisas boas, melhorar o que se pode melhorar. Esse é o caminho para voltar as vitórias, o grupo ganhando força, ganhando peso e entrosamento com as mudanças que aconteceram pós-Copa. Tudo vai se encaminhar, vai dar certo, e o torcedor terá cada vez mais alegria com a Seleção - Enfatizou o experiente jogador do Brasil.