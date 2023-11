Neste ano, Cabo esteve no Remo, onde iniciou muito bem e terminou a temporada no CSA, na Série C, tentando levar a equipe para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.



- Fim de mais uma temporada, gostaria de relembrar o que fizemos nestes últimos oitos anos. Alguns títulos, acessos e muito trabalho em prol do nosso futebol por onde passamos - disse o treinador via rede social.