Com base neste estudo divulgado pelo instituto Datafolha, o Lance! elaborou um gráfico com a evolução do crescimento de cada torcida desde a primeira pesquisa. A partir deste gráfico, podemos observar que a torcida do Rubro-Negro, pela primeira vez na história, é maior do que a quantidade de pessoas que não declara torcida para clube algum. Vale lembrar que a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou mais menos.