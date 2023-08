O Volta Redonda se classificou com uma rodada de antecedência para segunda fase do Campeonato Brasileiro da série C, ao vencer o Figueirense por 2 a 0 no último domingo, dia 20, no Raulino de Oliveira, gols de Ítalo e Caio Vitor. Com este resultado, o Tricolor de Aço garantiu a sua vaga na segunda fase da competição, com 30 pontos, em terceiro lugar, não podendo ser mais alcançado pelo nono colocado, o Náutico, com 26. O Gerente de Futebol, Zada, comentou sobre a campanha do time na competição: