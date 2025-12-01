Botafogo tem sequência 'de campeão' e busca superar 1º turno do Brasileirão

Com quatro vitórias e quatro empates nos últimos oito jogos, o Botafogo tem aproveitamento "de campeão": 66,6% na sequência invicta. Os números desse recorte só ficam atrás do total do Flamengo (69%) na atual edição do Brasileirão. No entanto, como vinha de resultados ruins anteriormente, ainda não garantiu no segundo turno uma campanha melhor que a do primeiro.

O desempenho obtido nas oito partidas mais recentes é maior do que dos campeões brasileiros nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2020 e 2023. Com isso, o Alvinegro pode terminar 2025 em alta e com expectativas de começar a próxima temporada de forma similar.

No primeiro turno, o Botafogo somou 31 pontos, com aproveitamento de 54,3%. No segundo, chegou a 28 pontos após o empate com o Corinthians. Portanto, está a uma vitória de igualar a campanha da reta inicial.

Aproveitamento do Botafogo no Brasileirão 2025 em diferentes recortes

No campeonato: 54,6% dos pontos

No primeiro turno: 54,3% dos pontos

No segundo turno: 54,9% dos pontos

Com Davide Ancelotti: 54,6% dos pontos

Nos últimos oito jogos: 66,6% dos pontos

Davide Ancelotti sentado no banco de reservas em jogo contra o Corinthians (Foto: Peter Leone / O Fotográfico / Gazeta Press)

O que está em jogo nas últimas rodadas?

O Botafogo ainda luta para garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores. Por mais que já esteja classificado para a competição continental, pode evitar passar pelos playoffs e entrar na fase de grupos ficando em 5º (ou acima) no Brasileirão. Isso por acontecer já na 37ª rodada: para isso, precisa vencer e torcer por tropeços de Fluminense e Bahia. Terminando no 6º lugar, a classificação direta dependeria de o campeão da Copa do Brasil ser um time do G5.

Sequência invicta do Alvinegro

2 x 0 vs Ceará (fora)

2 x 2 vs Santos (casa)

0 x 0 vs Mirassol (fora)

3 x 0 vs Vasco (casa)

0 x 0 vs Vitória (fora)

3 x 2 vs Sport (casa)

3 x 2 vs Grêmio (casa)

2 x 2 vs Corinthians (fora)

Últimos jogos do Botafogo no Brasileirão

vs Cruzeiro (fora) - 04/12

vs Fortaleza (casa) - 07/12