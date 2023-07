O volante Léo Naldi voltou a participar de uma partida com a camisa da Ponte Preta após ficar quatro jogos longe dos gramados por conta de uma lesão dupla no músculo posterior da coxa. Na partida diante do Juventude, Naldi completou 29 jogos pela Macaca e superou a marca de jogos jogos realizados em sua primeira temporada com a camisa da equipe alvinegra, em 2021, quando realizou 27 partidas em toda a temporada.