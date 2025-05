Lanterna da Série A, Sport faz mudanças no departamento de futebol

Lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport iniciou mudanças no departamento de futebol. A equipe pernambucana é a única que ainda não venceu na competição após nove rodadas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nesta terça-feira (20), o Leão apresentou o executivo de futebol, Thiago Gasparino, ex-Santos, e o diretor-geral, Enrico Ambrogini, ex-Figueirense. Por outro lado, Guilherme Falcão entregou o cargo de vice-presidente de futebol.

Thiago Gasparino, 39 anos, estava no Santos desde junho de 2024. Ele começou a carreira no Athletico como analista de mercado e depois passou por diversas funções: coordenador de captação (Coritiba), CEO (Inter de Limeira e Novorizontino) e executivo (Remo). No Corinthians e Santos, ele voltou a ser analista.

Enrico Ambrogini, 38 anos, foi demitido do Figueirense, atual lanterna da Série C, no fim do mês passado. Antes, o dirigente teve passagem como CEO da Inter de Limeira, de 2019 a 2021, além do Cruzeiro e Real Valladolid, onde trabalhou com Ronaldo Fenômeno em ambos.

No comunicado, Guilherme Falcão agradeceu aos atletas, funcionários e "aos demais diretores do clube", sem citar o nome do presidente Yuri Romão.

Guilherme Falcão pediu desligamento da diretoria do Sport e resumiu que "foi uma das maiores honras da minha vida". Ele sai uma semana depois da demissão do executivo André Figueiredo. O único que ajudou na montagem do elenco e segue no clube é o gerente Carlos Brazil, assim como o presidente Yuri Romão.

- O Sport vive eternamente em ebulição. Cabe a mim como gestor, dirigente maior do clube, mudar esse cenário. Nós temos um elenco bom, talvez esteja faltando o encaixe, a sintonia fina, que o grupo vai dar essa resposta dentro de campo. Não sou omisso - afirmou Romão, em entrevista coletiva.

Sport demitiu técnico e afastou dois jogadores neste mês

Comprado por R$ 9 milhões, Matheus Alexandre treina em separado no Sport. Foto: Paulo Paiva/Sport

Além das mudanças no departamento de futebol, o Sport também mexeu na beira do gramado e dentro de campo. O técnico Pepa foi demitido após a sétima rodada do Brasileirão, e António Oliveira assumiu o cargo.

No elenco, o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Gustavo Maia foram afastados. Já o lateral-direito Leonel Di Plácido e o atacante Lenny Lobato não terão os contratos que se encerram em junho renovados. Assim, o quarteto já trabalha em separado.

- Eu não faço uma gestão de machadada, dando de cima para baixo. A gente conversa, interage com atletas. Pode até parecer para a torcida uma decisão tardia, mas tem contextos que precisam ser respeitados - completou o presidente do Sport.

Em 2025, o Leão gastou R$ 53 milhões em 4 contratações: volante Christian Rivera (R$ 17 milhões), atacante Carlos Alberto (R$ 15 milhões), meia Rodrigo Atencio (R$ 12 milhões) e lateral-direito Matheus Alexandre (R$ 9 milhões). Ao todo, foram 15 reforços até aqui.

- Ninguém imaginava que com os investimentos que foram feitos, a forma como a gente vinha no planejamento do departamento como um todo, inclusive do campo, a estivesse na situação da tabela como está - finalizou.

A folha salarial projetada pelo Sport é de R$ 9 milhões mensais. Além disso, o clube espera gastar R$ 183 milhões com o futebol nesta temporada.

Sport na Série A

O Sport soma apenas dois dos 21 pontos possíveis no Brasileirão: dois empates e sete derrotas, com 7% de aproveitamento. Na próxima rodada, o Leão recebe o Inter no domingo (25), às 16h, na Ilha do Retiro.