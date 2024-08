Juventude x Corinthians é interrompido por falta de energia no Alfredo Jaconi

Corinthians de Pedro Henrique foi a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 21:21 • Rio de Janeiro

A partida entre Juventude e Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, foi interrompida nos minutos finais do primeiro tempo devido a uma queda de luz no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo ficou suspenso por 21 minutos.

➡️Twitter/X permanece no ar, e torcedores brincam: ‘Corinthians vai cair primeiro’

➡️Bruno Henrique decide, e Flamengo vence o Bahia pela Copa do Brasil

De acordo com o clube gaúcho, o problema foi ocasionado por uma falha na rede externa do estádio. A energia para acionar os refletores só começou a ser restabelecida com o auxílio de geradores depois de 15 minutos de interrupção, mas ainda assim de forma parcial. Por isso, o jogo ficou parado por mais seis minutos até ser reiniciado.

Antes de ser suspenso, Juventude x Corinthians faziam um duelo morno, com poucas chances de gol. Apesar disso, os donos da casa tinham mais volume de jogo e chegaram à meta adversária em três oportunidades, mas sem muito perigo.

O jogo da volta está marcado para a quarta-feira, 11 de setembro, na Neo Química Arena. Quem se classificar irá enfrentar o vencedor do confronto entre Bahia x Flamengo. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.