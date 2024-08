Twitter/X permanece no ar, e torcedores brincam: ‘Corinthians vai cair primeiro’

Elon Musk é dono da rede social "X", antigo Twitter (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 20:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A tensão entre Alexandre de Moraes e Elon Musk virou motivo de memes para alguns torcedores na web. O ministro intimou a rede social "X" (antigo Twitter), empresa do bilionário, a responder solicitações do Supremo Tribunal Federal, para não ter o serviço retirado do ar. Como a plataforma não caiu, torcedores aproveitaram para brincar com o Corinthians.

A empresa de Elon Musk tinha até 20h07 (Brasília) para responder à solicitação do STF. Um minuto após o prazo dado, a rede social seguiu no ar e despertou criatividade em torcedores, que brincaram com a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Internautas afirmaram que o clube paulista cairá primeiro que a plataforma.

