O Juventude conquistou um resultado positivo na noite desta segunda-feira (20), quando venceu o RB Bragantino por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória veio após sete jogos e um período de quase dois meses sem conquistar os três pontos. O volante Daniel Peixoto marcou, de cabeça, o único gol da partida, aos 39 minutos de jogo.

Apesar da vitória, o time gaúcho segue em uma situação complicada na tabela de classificação do Brasileirão, com apenas 26 pontos, na zona de rebaixamento. Já o Massa Bruta, derrotado nos dois últimos jogos, é o 10° colocado, com 36.

O jogo

Com sede de vitória em busca de afastar a má fase que vive, o Juventude começou a partida na tentativa de fazer bonito diante de sua torcida. Assim que começou a partida, Bilu arriscou chute de fora da área e viu Cleiton fazer a defesa. Pouco tempo depois fiu a vez do goleiro do Massa Bruta defender finalização de Taliari. Do outro lado, o time paulista pouco assustava, e viu os donos da casa marcarem o único gol do jogo, com Daniel Peixoto, de cabeça.

Na etapa complementar, o Massa Bruta conseguiu equilibrar o duelo, mas foi o zagueiro Marcelo Hermes que obrigou o goleiro a fazer uma nova defesa depois de chutar da esquerda. Antes dos 20 minutos, Alix Vinicius quase marcou contra em um recuo errado que Cleiton salvou quase na linha. Quando o duelo se encaminhava para o fim, o Bragantino tentou pressionar, mas não conseguiu ser efetivo nas finalizações e saiu de campo derrotado.