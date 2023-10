O clima é de tensão no Bahia. Na tarde de sexta-feira (6), véspera da partida contra o Goiás pelo Brasileirão, torcedores estiveram no aeroporto de Salvador para protestar durante o embarque da delegação do Tricolor.



A partida é um confronto direto na briga contra o rebaixamento. O duelo válido pela 26ª rodada será neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio da Serrinha.



+ Transforme sua paixão pelo futebol em profissão. Descubra o caminho com o curso Gestor de Futebol!