O Goiás recebe o Bahia neste sábado (7), às 16h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Ambas equipes estão na parte debaixo da tabela e o duelo será importantíssimo na luta para fugir do rebaixamento.