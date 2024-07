Jogador Zé Mário, da Ponte Preta, é expulso 16 minutos depois do lance da falta. (Foto: Reprodução/ Premiere)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 20/07/2024 - 20:23 • Rio de Janeiro • Atualizada em 20/07/2024 - 22:21

A rodada deste sábado (20) contou com mais uma polêmica de arbitragem no futebol brasileiro. Na partida entre Paysandu e Ponte Preta, pela 16ª rodada do Brasileirão Série B, o árbitro se confundiu e deu dois cartões amarelos para o mesmo jogador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos oito minutos do primeiro tempo, o lateral Zé Mário, do clube paulista, recebeu o primeiro cartão amarelo após um carrinho em Jean Dias, do Paysandu. Em seguida, o camisa 31 recebeu o segundo cartão por reclamação, mas seguiu em campo.

O que aconteceu foi que o juiz Yuri Elino Ferreira da Cruz anotou que o primeiro cartão teria sido para o camisa 13, Joílson, por isso, Zé Mário não foi expulso no lance.

A partida seguiu até os 22 minutos da primeira etapa, quando o VAR recomendou a revisão por erro de identificação do cartão. Só aí, 16 minutos depois, o árbitro revisou o lance e percebeu que deu dois cartões amarelos para o mesmo jogador e o expulsou.

O árbitro revisa cartão no VAR durante partida entre Paysandu e Ponte Preta no estádio Curuzu pelo Campeonato Brasileiro B 2024. (Foto: Marcos Junior/AGIF)

Com a confusão, Zé Mário foi expulso aos 25 minutos, e o Paysandu chegou ao gol da vitória aos 37. Com a conquista dos três pontos, o Papão chegou aos 23 pontos, na nona posição. Enquanto a Ponte Preta permanece com 20, na 14ª colocação. Ambos são adversários diretos na tabela.