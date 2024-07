Jogador do Criciúma se revolta com pênalti para o Flamengo: ‘Acaba logo o jogo’

Allano, atacante do Criciúma, revoltado com a arbitragem no Mané Garrincha. (Foto: Reprodução/Premiere)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 17:33 • Rio de Janeiro

Allano, jogador do Criciúma, se revoltou com a marcação do árbitro Maguielson Lima Barbosa no pênalti para o Flamengo, no início do segundo tempo da partida entre os times no Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Após a ordem do juiz, feita com o auxílio do VAR, o atacante disse, irritado:

-Acaba logo o jogo, acaba!

Allano, do Criciúma, reage à marcação do árbitro Maguielson Lima Barbosa. (Foto: Reprodução/Premiere)

A cobrança, entretanto, foi desperdiçada por Pedro, atacante rubro-negro: o goleiro do Tigre, Gustavo, defendeu o pênalti e manteve o Criciúma na frente no jogo.