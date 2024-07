Internacional conta com a volta de Borré para o confronto contra o Botafogo (Foto: Divulgação/Inter)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 06:45 • Porto Alegre (RS)

Com novo treinador, o Internacional terá um importante reforço diante do Botafogo, no sábado (20). Roger Machado terá à disposição o retorno de Rafael Borré. O atacante, que estava disputando a Copa América, viaja para o Rio de Janeiro com a equipe.

Rafael Borré esteve presente na final da Copa América, no último domingo (14), mas não conseguiu estar à disposição para o jogo do Internacional contra o Rosario Central, pela Sul-Americana. O clube informou que tentou contar com o retorno do atleta, mas o atraso no jogo, a distância e as escassas alternativas de voo para Rosario impediram a presença de Borré.

Borré após ser anunciado pelo Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Entretanto, para o jogo contra o Botafogo, a presença do atacante é certa. Ainda mais pela ausência de Enner Valencia e Wanderson. Rafael Borré será a opção para o ataque colorado.

O Internacional de Roger Machado deve ir a campo com Rochet; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Hyoran; Wesley e Borré.