Internacional negocia com zagueiro uruguaio do Hertha Berlim

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 17:46 • Porto Alegre (RS)

O Internacional está prestes a anunciar seu primeiro reforço desta janela de transferências. O zagueiro Agustín Rogel, que atua pelo Hertha Berlim, da Alemanha, é esperado em Porto Alegre ainda nesta semana.

O jogador vem para sanar uma das carências do Inter: a zaga. Com a possibilidade de saída de Vitão, contrato curto com Robert Renan e com as lesões de Mercado, a direção entende que é necessário um reforço para o setor.

Aos 26 anos, o uruguaio chega para assinar contrato de empréstimo por uma temporada - até agosto de 2025. O zagueiro, revelado pelo Nacional, estava há sete meses parado devido a uma cirurgia no joelho, mas retornou em abril e disputou quatro partidas pelo time B do Hertha Berlim.

Além de um zagueiro, o Internacional vê como urgentes as contratações de um lateral-direito, um meia e um ponta. Nesta janela, o time ainda pode perder outros jogadores, como Bustos e Lucas Alario.

Agustín Rogel atualmente defende as cores do Hertha Berlim, da Alemanha (Foto: Nicolas MorassuttiGetty Images)