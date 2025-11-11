Um total de 27 estádios do País estão aptos a receber a tecnologia do impedimento semiautomático, que passará a ser utilizada no Brasileirão do próximo ano. A competição, que terá a primeira rodada em 28 de janeiro, será a primeira a receber a novidade. O sistema também será utilizado na Copa do Brasil, mas provavelmente somente em etapas mais avançadas da competição. Há a expectativa, contudo, que o modelo seja testado ainda este ano.

O Lance! apurou que a intenção da CBF é que o impedimento semiautomático seja utilizado na final da Copa do Brasil, em dezembro. Em princípio, isso aconteceria apenas de forma offline — ou seja, como teste, sem atuação oficial na partida. Um eventual uso pra valer não está descartado, mas é visto como "muito difícil".

Detalhes da implantação do sistema ainda serão definidos nos próximos meses. A CBF deverá adquirir a tecnologia da Genius Sports, uma das maiores empresas de tecnologia esportiva do mundo e que tem em seu portfólio a Premier League, a NFL e a NBA, entre outros. A parceria ainda não foi oficializada, mas nessa segunda-feira (10) representantes da companhia já apresentaram a novidade aos clubes durante o primeiro encontro do Grupo de Trabalho da Arbitragem.

A CBF também já trabalha para garantir a oferta de fibra ótica nos estádios que receberão a tecnologia. Há a promessa de que todas as arenas da Série A estarão com o sistema em funcionamento em 28 de janeiro.

— A gente já está fazendo investimentos que há anos não vinham sendo feitos na arbitragem, com capacitação, educação continuada, treinamento, parte física, teórica… — declarou o presidente da CBF, Samir Xaud.

Impedimento semiautomático, padronização e profissionalização da arbitragem estão na pauta

O Grupo de Trabalho de Arbitragem criado pela CBF teve o primeiro encontro nessa segunda-feira. A previsão é que ele se extenda por 60 dias.

Além do impedimento semiautomático, a intenção é que ele seja um fórum de debates para a arbitragem brasileira. A profissionalização dos árbitros e a busca por padronização de critérios estão entre os temas que serão abordados.

O presidente do grupo é Netto Góes, que dirige a Federação Amapaense de Futebol (FAF). Helder Melillo, diretor executivo da CBF, é o responsável pela relatoria.