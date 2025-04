Autor do gol que deu ao Sport a vitória por 3 a 2 no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô, o atacante Pablo se lembra de uma história recente para se motivar ainda mais para o segundo confronto da decisão. No duelo, marcado para esta quarta-feira (2), às 21h30 na Ilha do Retiro, o Sport tem a vantagem de poder empatar para se sagrar campeão estadual pela terceira vez consecutiva.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bicampeão paranaense em 2023 e 2024 pelo Athletico-PR, o camisa 92 foi o grande protagonista da última conquista do Furacão ao balançar as redes nas duas partidas da decisão do estadual de 2024, contra o Maringá. Agora, ele não esconde que espera repetir o feito pelo Leão da Ilha, que também busca o tri.

- São histórias diferentes, mas o sentimento é o mesmo, de ajudar minha equipe a conquistar títulos. Queremos o tri e estou me preparando para isso- afirmou o jogador, artilheiro rubro-negro no ano com 6 gols.

continua após a publicidade

No último sábado (29), o Sport estreou no Brasileirão e, após três anos de ausência na Série A, teve uma boa atuação no empate sem gols contra o São Paulo, no Morumbis. Titular no duelo na capital paulista, Pablo acredita que o que foi feito de positivo na primeira rodada do Brasileirão pode ser utilizado na partida final do Pernambucano.

- Independentemente da competição, boas atuações motivam e tornam a equipe mais segura. Vamos lutar para vencer o Estadual, sabendo que isso terá um peso enorme para nos ajudar a fazer um grande Brasileirão, que é o nosso maior objetivo. Contamos muito com a Ilha do Retiro lotada para podermos dar esse presente ao torcedor - disse o atacante, que tem média de um gol a cada 41 minutos em campo nesta edição do Campeonato Pernambucano.