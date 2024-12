Hernane Brocador, ex-Flamengo, fecha com novo clube para 2025

O atacante Hernane Brocador, artilheiro e campeão da Copa do Brasil de 2013 pelo Flamengo, está de casa nova. O centroavante foi anunciado como o principal reforço do Nacional para a disputa do Campeonato Amazonense de 2025. Antes, o jogador estava atuando na Série B do futebol paraense pelo Carajás-PA.

Ele já vinha sendo sondado pelo presidente do Nacional, Saullo Vianna, e chega ao Leão com contrato válido por três meses, período do Estadual, única competição que o clube disputará em 2025, já que não está em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro.

- Em 2025 estou fechado com o Nacional para conquistar os objetivos, para colocar o clube onde deveria. É um clube que vem crescendo cada vez mais, pensando alto. Que 2025 seja um ano maravilhoso, e espero conseguir juntos os objetivos que o clube almeja para a próxima temporada - afirmou Hernane Brocador.

Nos últimos anos, antes do clube paraense, o atacante baiano vestiu as camisas de clubes mais modestos como Confiança, Atibaia, Brasiliense e Portuguesa-RJ, onde disputou a Série D deste ano e perdeu o acesso para o Maringá.

O Nacional está no grupo B, ao lado de Amazonas, Manauara e São Raimundo. Hernane poderá fazer sua estreia com a camisa do Leão da Vila Municipal no dia 23 de janeiro, contra o Manaus, na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do Amazonense.

Passagem de Hernane Brocador no Flamengo

Brocador coleciona passagens por grandes equipes do futebol brasileiro. Pelo Flamengo, onde atuou entre 2012 e 2014, o atacante marcou 45 gols em 87 jogos. Ele teve passagem marcante pelo clube rubro-negro e foi autor do gol do título da Copa do Brasil de 2013.