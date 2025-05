Renato Gaúcho concede entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Juventude, no Alfredo Jaconi, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão. Batalla abriu o placar para os donos da casa e Hércules igualou para o Tricolor.

Como foi o jogo?

O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, controlando o jogo com 70% de posse e mais volume de ofensivo. As principais jogadas do Tricolor foram pela esquerda, com Fuentes e Serna. Logo nos minutos iniciais, o lateral trabalhou com Martinelli, na área, que tentou a asssistência para Arias, que estava marcado e não conseguiu concluir.

Os cariocas ainda tiveram mais chances com Everaldo, uma em finalização de fora da área que passou rente à trave e outra em cabeceio para fora. Martinelli também teve uma oportunidade de abrir o placar de cabeça, mas parou na trave. Do lado do Juventude, a única vez que levou perigo ao gol de Fábio foi em voleio de Gilberto, que ia na direção do gol, mas seu companheiro Taliari cortou a trajetória.

Batalla comemora seu gol pelo Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Na segunda etapa, embora o Flu tenha voltado com a mesma postura, foi o Juventude quem abriu o placar. Após cobrança de escanteio, o rebote ficou com Batalla, na entrada da área, que bateu e contou com desvios no meio do caminho para tirar Fábio da jogada. Mas o Flu devolveu na sequência: em tabela entre Hércules e Everaldo, o meia recebeu na área e finalizou para empatar a partida. No lance seguinte, arrisocou de fora da área e por pouco não concretizou a virada.

Depois do empate, o Juventude se organizou e conseguiu se organizar melhor em campo e cresceu no jogo, tendo sua principal chance em falta cobrada por Nenê do lado direito, mas Fabio fez a defesa. Nos acréscimos, o camisa 10 alviverde recebeu dentro da área e tentou bater colocado e errou o alvo. Do lado do Flu, Paulo Baya teve a última chance do jogo e parou em Gustavo.

