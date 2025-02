Contratado para a temporada 2025, o meio-campista Rodrigo Nestor vive a expectativa de mais uma Libertadores na sua carreira. A primeira pelo Bahia. O momento é especial, pois o clube volta ao torneio após 36 anos. E o retorno será nesta terça-feira (18), às 21h30 diante do The Strongest, em La Paz, na Bolívia.

Apesar de ter apenas 24 anos, Nestor é um dos atletas do elenco baiano com mais participações na competição. Após ser promovido à equipe profissional do São Paulo aos 17 anos, o meia disputou as edições de 2020, 2021 e 2024. Além disso, também atuou na Copa Sul-Americana de 2022 e 2023, e soma 34 jogos por competições continentais.

- A Libertadores é muito especial e o clube vive uma grande expectativa. Foram feitos investimentos importantes e a base foi mantida. A ansiedade é boa, estamos todos confiantes em fazer uma grande competição depois de tanto tempo - revelou.

Do atual elenco do Bahia, apenas Everton Ribeiro e Erick disputaram mais edições que Nestor. O ex-flamenguista de 35 anos vai para sua 8a Copa Libertadores, enquanto o volante ex-athletico disputa o torneio pela quinta vez. Atuar na altitude não é novidade para Nestor, apesar de nunca ter atuado na cidade de La Paz.

- Sabemos que as condições não são as melhores, tanto na parte física, como no tempo de bola. Mas a preparação que o clube vem fazendo é a melhor possível para diminuir essa diferença. Temos que fazer um bom jogo e trazer a classificação para Salvador - disse.

Foto: Divulgação

Conhecido como “Pioneiro” por ter sido o primeiro clube brasileiro a disputar a Libertadores, em 1960, após conquistar a Taça Brasil, o Bahia volta a competição após 36 anos cheio de entusiasmo. O torcedor baiano se amontou junto aos torcedores no embarque da equipe para a Bolívia e encheu o elenco de confiança.

- Nada é mais importante no futebol do que o entusiasmo e o sorriso do torcedor. Sem dúvida que é o nosso combustível.

Invicto com a camisa tricolor, Nestor fez cinco jogos, com 4 triunfos e um empate até aqui. No último fim de semana, o meia deu sua primeira assistência, para Willian José definir o placar diante do Barcelona.

- Vitória é sempre importante, ainda mais com assistência. Isso nos dá ainda mais confiança para a estreia na Bolívia - completou o ex-são-paulino.