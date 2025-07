AO VIVO: Renato Gaúcho concede coletiva após derrota do Fluminense para o Cruzeiro

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho conversa com a imprensa em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo marcou a despedida de Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Assista à coletiva do treinador no vídeo acima.

Fluminense x Cruzeiro: como foi o jogo?

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder! O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Fabrício Bruno e Kaio Jorge fizeram os gols da vitória celeste, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o Cabuloso chega aos 30 pontos e ultrapassa o Flamengo para assumir a liderança do campeonato. Já o Flu segue com os mesmos 20 que iniciou a rodada, em sétimo lugar, mas com dois jogos a menos que a maioria dos adversários.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 CRUZEIRO

14ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Fabrício Bruno, aos 29'/1°T (1-0); Kaio Jorge, aos 34'/1ºT (2-0);

🟨 Cartões amarelos: Martinelli (FLU); Cássio e Marquinhos (CRU);

🟥 Cartão vermelho: -

🏟️ Público presente: 45.681 pessoas.

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê, aos 30'/2ºT); Hércules, Martinelli (Lima, aos 30'/2ºT) e Nonato (Serna, ao 0'/2ºT); Jhon Arias, Soteldo (Keno, aos 20'/2ºT) e Germán Cano (Everaldo, aos 20'/2ºT).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Prates (William, aos 18'/2ºT); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Jonathan Jesus, aos 43'/2ºT), Matheus Pereira (Eduardo, aos 34'/2ºT) e Wanderson (Marquinhos, aos 34'/2ºT); Kaio Jorge (Gabigol, aos 43'/2ºT).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).