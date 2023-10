Lisca estreou no Vila Nova com empate com a Chapecoense. O resultado não ajudou o time goiano, que está em nono lugar, com 47 pontos, seis pontos atrás do G-4. As chances de acesso seguem, mas a equipe precisará embalar nestas rodadas finais para poder ter a chance de brigar pela vaga na Série A. E para este Guarani e Vila Nova, o treinador não deverá ter Léo Duarte, que terá de cumprir suspensão neste sábado. Mas dois atletas (Eduardo Doma e Igor Henrique) voltam a ficar à disposição do treinador do Tigre e devem jogar o encontro decisivo contra os paulistas.