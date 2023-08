Líder da Série B, com 45 pontos, o Sport visita o Gurani, sétimo colocado, nesta sexta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30 (de Brasília). No primeiro turno, o Leão venceu o Bugre por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Saiba tudo sobre o duelo logo abaixo.