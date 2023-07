É dia de Brasileirão. Neste sábado, às 21h, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam pela 16ª rodada, na Arena do Grêmio. O Imortal é terceiro colocado, com 26 pontos, enquanto o Galo é apenas o 12º, com 21. Saiba mais sobre o duelo abaixo, com escalações, arbitragem e mais.