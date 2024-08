Grêmio deve ter retorno de Diego Costa para o confronto contra o Corinthians (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 14:55 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio tem uma importante missão na noite de quarta-feira (07): avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Para isso, terá que vencer o Corinthians, no Couto Pereira. No entanto, o Tricolor deve ter um reforço de peso para o jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Diego Costa, recuperado de lesão, está com a delegação em Curitiba e está relacionado para o jogo. O Grêmio, inclusive, trabalhou intensamente para contar com o jogador para essa decisão. Ele tem treinado com a equipe, mas basta saber se tem condições para iniciar entre os titulares.

O centroavante ficou afastado dos gramados por quase dois meses devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Por causa disso, deve iniciar o jogo no banco e ingressar ao longo da partida.

Com isso, a provável escalação que Renato mandará a campo na noite de quarta-feira conta com Marchesín; João Pedro, Ely, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Pavón e Soteldo. A bola rola no Couto Pereira a partir das 21h30.