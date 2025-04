Brasileirão Série B: saiba quantos jogos do torneio serão exibidos pela ESPN

A ESPN fechou com Liga Forte União (LFU) e com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) a transmissão da Série B do Brasileirão. O canal esportivo da Disney vai exibir todas as 380 partidas anuais do torneio, que serão oferecidas aos assinantes pelos canais da TV fechada e pelo streaming, por meio do Disney+. A competição começa nesta sexta-feira (4), com três partidas.

- Estamos muito contentes com este anúncio e, certamente, vamos oferecer ao fã do esporte um grande evento, recheado de tradição e rivalidades regionais, deixando o nosso portfólio ainda mais completo. Exibiremos todos os jogos da competição e teremos cobertura completa em todas as regiões. Com a Copa do Nordeste, Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana e, agora, a série B, os canais ESPN e o Disney+ são, mais do que nunca, a casa do futebol brasileiro - afirma Carlos Maluf, Head de Esportes da The Walt Disney Company Brasil.

Além da ESPN, a RedeTV! (dois jogos por rodada), Desimpedidos (10 jogos por rodada) e Kwai (1 jogo por rodada).

Onde assistir aos jogos da 1ª rodada da Série B nos canais Disney:

4-Abr 19:00 - Goiás x Amazonas - Disney+

4-Abr 21:00 - Criciúma x Operário-PR - Disney+

4-Abr 21:00 - Paysandu x Athletico Paranaense – ESPN/Disney+

5-Abr 16:00 - Coritiba x Vila Nova - Disney+

5-Abr 16:00 - CRB x Chapecoense - Disney+

5-Abr 18:30 - América Mineiro x Botafogo-SP – ESPN/Disney+

6-Abr 19:00 - Ferroviária x Remo - Disney+

6-Abr 19:00 - Volta Redonda x Cuiabá - Disney+

6-Abr 20:00 - Avaí x Novorizontino - ESPN 4/ Disney+

7-Abr 19:00 - Atlético Goianiense x Athletic - ESPN 4/Disney+