‘Garçom’ no Brasileirão, Marcelo Hermes enaltece força da torcida do Criciúma

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 18:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Escanteio batido por Marcelo Hermes, gol de Arthur Caíke. Foi assim a quinta assistência do lateral-esquerdo do Criciúma, diante do Cuiabá, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 22 do Tigre é líder da equipe neste quesito, já são cinco na competição. Número que o colocou como vice-líder em assistências da competição.

Marcelo sabe que outros fatores, como por exemplo, o apoio da torcida, será fundamental nesta reta final, principalmente nos cinco jogos que o Criciúma fará dentro do Heriberto Hülse. Das sete vitórias dos catarinenses na Série A, quatro foram em casa.

- É gratificante ver o quanto o nosso torcedor se torna mais um atleta ao nosso lado em campo. Isso nos motiva e faz com que a gente enfrente cada jogo como uma decisão, sempre buscando o melhor resultado pro clube. É com essa força e o nosso esforço que conseguiremos atingir nosso objetivo na competição - disse o jogador.

Marcelo Hermes vive a sua temporada de maior participação diretas a gol, com três gols marcados e oito assistências distribuídas em 2024, além de ser top 3 da equipe em passes certos no Brasileirão (613). O lateral também é vice-líder da equipe em interceptações (15) e número de jogos no ano (44).