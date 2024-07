Funcionário do Atlético-GO agredido por Felipe Melo é punido e recebe suspensão

Felipe Melo foi protagonista em confusão com funcionário do Atlético-GO no mês passado (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 18:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Assessor de imprensa do Atlético-GO, Álvaro de Castro foi suspenso por 15 dias por uma "invasão ao campo" no confronto com o Fluminense, pelo Brasileirão. O caso ficou marcado por um empurrão de Felipe Melo no funcionário.

Nesta quarta-feira, o comunicador foi julgado pela 3ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu sua punição. Por outro lado, o jogador ficou suspenso por um jogo por conta do cartão vermelho recebido no dia da partida.

No último dia 15 de junho, o Fluminense recebeu o Atlético-GO, abriu o placar com Ganso, mas sofreu a virada com gols de Luiz Fernando e Mateo Zuleta. Na reta final, Álvaro de Castro comemorou o gol de sua equipe, mas os jogadores do Tricolor entenderam a atitude como uma provocação.

Com isso, o funcionário só deve voltar aos gramados a trabalho pelo Dragão diante do Fortaleza, no dia 21 de julho.