Em um duelo que promete equilíbrio, Fortaleza e Athletico se enfrentam neste domingo, às 18h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Ambos os times têm 20 pontos, cada, com o Leão do Pici em 12º e o Furacão em 10º. Em caso de vitória, um deles vai se aproximar do G4.