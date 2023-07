FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BOTAFOGO - 14ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: Domingo (09/07), às 18h30 (Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Onde assistir: Sportv, Premiere e Tempo Real do Lance!