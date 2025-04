Fortaleza está escalado para receber o Palmeiras pelo Brasileirão

O Fortaleza está escalado para o duelo deste domingo (20), com o Palmeiras, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vojvoda mandou a campo equipe no esquema de três zagueiros para buscar mais três pontos na tabela.

Na partida passada, o Leão visitou o Vitória e perdeu por 2 a 1, pelo Brasileiro. A equipe saiu perdendo e chegou a empatar, mas sofreu o segundo gol. O clube defende uma invencibilidade atuando em casa pelo campeonato, pois a última derrota aconteceu em 2023.

Assim, o Fortaleza de Vojvoda começa o jogo com as seguintes peças: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Calebe e Mancuso; Allanzinho e Deyverson.

Do outro lado, o Palmeiras vem de triunfo por 1 a 0 contra o Internacional, fora de casa. O técnico Abel Ferreira escalou o seguinte time para iniciar o confronto: Weverton; Giay, Gómez, Micael e Piquerez; Martínez, Ríos, Estevão, Felipe Anderson e Facundo Torres; Flaco López.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS

5ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Calebe e Mancuso; Allanzinho e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Micael e Piquerez; Martínez, Ríos, Estevão, Felipe Anderson e Facundo Torres; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.