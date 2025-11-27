VÍDEO: Leila apoia jogadores do Palmeiras após primeiro treino em Lima para final da Libertadores
Elenco palestrino faz primeira atividade na cidade-sede da decisão continental
LIMA (PER) — O Palmeiras treinou pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira (27), em Lima, escolhida como palco da decisão da Libertadores contra o Flamengo. Na capital peruana, o clube utiliza as instalações do Allianz Lima para ajustar detalhes finais em busca do tetracampeonato.
Presidente do clube, Leila Pereira esteve presente no local da atividade. Ela conversou com jogadores e membros da comissão técnica após o treinamento, demonstrando apoio ao time.
A equipe comandada por Abel Ferreira iniciou a preparação em Lima ainda com indefinições. O trio formado por Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho segue como desfalque, sem condições de jogo para a decisão. A única possibilidade, considerada mínima, é de que o goleiro possa ser relacionado para o banco de reservas.
O treino desta quinta foi fechado à imprensa, mas Abel manteve a rotina de atividades táticas e ajustes posicionais. Para a decisão, o técnico português segue com algumas dúvidas na escalação, apesar de poupar exatos 11 atletas na derrota para o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão.
A delegação do Palmeiras volta ao Estádio Alejandro Villanueva nesta sexta-feira, às 16h (18h no horário de Brasília), para a última sessão de treinos antes da decisão continental. A bola rola para a final da Libertadores no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.
