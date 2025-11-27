menu hamburguer
VÍDEO: Leila apoia jogadores do Palmeiras após primeiro treino em Lima para final da Libertadores

Elenco palestrino faz primeira atividade na cidade-sede da decisão continental

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviado especial
Dia 27/11/2025
21:14
Atualizado há 54 minutos
LIMA (PER) — O Palmeiras treinou pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira (27), em Lima, escolhida como palco da decisão da Libertadores contra o Flamengo. Na capital peruana, o clube utiliza as instalações do Allianz Lima para ajustar detalhes finais em busca do tetracampeonato.

Presidente do clube, Leila Pereira esteve presente no local da atividade. Ela conversou com jogadores e membros da comissão técnica após o treinamento, demonstrando apoio ao time.

A equipe comandada por Abel Ferreira iniciou a preparação em Lima ainda com indefinições. O trio formado por Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho segue como desfalque, sem condições de jogo para a decisão. A única possibilidade, considerada mínima, é de que o goleiro possa ser relacionado para o banco de reservas.

O treino desta quinta foi fechado à imprensa, mas Abel manteve a rotina de atividades táticas e ajustes posicionais. Para a decisão, o técnico português segue com algumas dúvidas na escalação, apesar de poupar exatos 11 atletas na derrota para o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão.

A delegação do Palmeiras volta ao Estádio Alejandro Villanueva nesta sexta-feira, às 16h (18h no horário de Brasília), para a última sessão de treinos antes da decisão continental. A bola rola para a final da Libertadores no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Andreas Pereira treino Palmeiras Libertadores
Andreas Pereira em treino do Palmeiras em Lima antes de final da Libertadores (Foto: Divulgação / Palmeiras)

