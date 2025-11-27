Allan vive expectativa de final com o Palmeiras e exalta Abel: 'Mais importante do ano'

LIMA (PER) — Formado nas categorias de base do Palmeiras, Allan vive a expectativa de participar de sua primeira final de Libertadores, no próximo sábado (29), em Lima, com a camisa alviverde.

Um dos cinco nomes promovidos ao elenco profissional ainda no início do ano, o meia demorou para engatar sequência na equipe e passou a atuar com regularidade no segundo semestre. Entre as atuações de destaque, o jogo de volta diante da LDU, quando o Palmeiras reverteu desvantagem para chegar à decisão com o Flamengo.

Novato em um elenco acostumado a decisões e títulos, Allan se apoia na experiência de Abel Ferreira para se preparar para aquele que considera "o jogo mais importante do ano".

— Como o Abel falou, ele está na terceira final pelo Palmeiras, busca nos passar sempre as melhores informações, para não fazer nada diferente só porque é a final. É óbvio que é o jogo mais importante do ano, exige, sim, uma concentração e um esforço a mais, mas ele busca nos deixar tranquilos e manter o que temos feito durante a temporada — afirmou.

O jovem palestrino detalhou a expectativa para a decisão continental e explicou como está se preparando mentalmente.

— É a realização de um sonho poder estar aqui, desfrutando desse momento muito especial. Acho que todo moleque que vem da base quer passar por isso, desfrutar de momentos assim. Eu busco ficar o mais tranquilo possível nesses dois dias que faltam, não pensar muito, não ficar muito no telefone e conseguir também descansar, dormir bem. É difícil, mas é buscar se preparar ao máximo mentalmente para poder chegar na hora da final e fazer uma boa partida — completou.

Destaque na base, Allan vive o primeiro ano como profissional do Palmeiras e se firmou como uma das armas ofensivas do time. Já são 51 partidas com a camisa alviverde, com dois gols e seis assistências até aqui na temporada.

