Fluminense busca contratação de meia do Santos na janela de transferências

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 22:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense busca a contratação do meia Nonato, do Santos, por empréstimo com opção de compra até dezembro de 2025. Segundo o "ge", os clubes já alcançaram um acordo, e o Tricolor aguarda o sinal positivo do atleta.

Em 2021, o jogador chegou ao Time de Guerreiros por empréstimo junto ao Internacional, mas o Colorado decidiu vendê-lo ao Ludogorets no meio de 2022. Na época, o volante era um dos principais atletas da equipe comandada por Fernando Diniz.

Embora Nonato tenha sido comprado em definitivo pelo Santos em janeiro de 2024, o atleta não conseguiu se encaixar na filosofia de jogo do técnico Fábio Carille. Por conta disso, o Peixe desejava emprestar o camisa 15.

Com a camisa do Fluminense, o jogador fez 55 partidas, marcou quatro gols e contribuiu com seis assistências. O volante de a chance de retornar e terminar de construir sua história no Tricolor.