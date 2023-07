Depois, foi a vez do Flamengo dar o troco, em competição considerada mais importante que o Estadual: a Copa do Brasil. O sorteio do mata-mata nacional colocou as equipes frente a frente logo nas oitavas de final, em momento bem diferentes daquele que chegaram na decisão do Campeonato Carioca. Dessa vez, o Tricolor era considerado favorito à avançar, mas, assim como o Rubro-Negro no início, teve a expectativa quebrada.



Já com Jorge Sampaoli, o Flamengo soube controlar a ida, que terminou em empate sem gols, e foi dominante no jogo de volta. O argentino deu o famoso "nó" no Fluminense de Fernando Diniz e, com gols de Arrascaeta e Gabigol, referências técnicas do elenco, venceu por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final. Vale destacar que, neste meio de semana, o Rubro-Negro derrotou o Athletico Paranaense e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil.