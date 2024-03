Flamengo e Fluminense não disputam final do Campeonato Carioca pela primeira vez desde 2020

Flamengo e Fluminense duelam por vaga na final do Campeonato Carioca (Fotos: Adriano Fontes/CRF e Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste sábado (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pela última vez na atual edição do Campeonato Carioca. Os clubes não se encontrarão na decisão após quatro anos seguidos de hegemonia no Rio de Janeiro.

Em 2020 e 2021, o Rubro-Negro levou a melhor sob os comandos de Jorge Jesus e Rogério Ceni. No entanto, o Tricolor deu o troco na mesma moeda tendo vencido o estadual em 2022 e 2023 com Abel Braga e Fernando Diniz.

O QUE TEM EM JOGO PARA O FLAMENGO? 🔴⚫

1️⃣ Após dois anos sendo vice para o Fluminense, o Rubro-Negro tem a chance de despachar o principal rival nos últimos anos no Rio de Janeiro. Além disso, o Tricolor é o atual campeão da Libertadores e, esportivamente, causa mais "medo" do que Vasco ou Nova Iguaçu, que também estão nas fases decisivas do Cariocão.

2️⃣ O Flamengo também tem a chance de afastar o trauma do 4 a 1 sofrido na última edição do estadual para o Fluminense. Após vencer o jogo de ida daquela final por 2 a 0, assim como aconteceu na primeira partida da atual semifinal, o Mais Querido sofreu uma virada histórica e que estará marcada para sempre no livro do clássico.

O QUE TEM EM JOGO PARA O FLUMINENSE? 🟢⚪🔴

1️⃣ O Fluminense tem a missão de encerrar um longo jejum de vitórias em clássicos, uma vez que a equipe de Fernando Diniz não vence seus adversários do Rio de Janeiro há 12 partidas. Esse tabu incomoda o torcedor e coloca o Time de Guerreiros em uma pressão às vésperas do início da Libertadores.

2️⃣ Na temporada, o Tricolor também pensou na montagem do elenco com o objetivo de conquistar diversos títulos, dentre eles o tricampeonato estadual. O Flu venceu o Campeonato Carioca por três vezes consecutivas pela última vez em 1983, 1984 e 1985 e ainda há esperanças dentro do plantel.