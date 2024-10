Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 21:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores de Flamengo e Fluminense se envolveram em briga nos arredores do Maracanã antes do início do clássico, nesta quinta-feira (17), pela 30 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a Polícia Militar, não houve detidos. Confira no vídeo acima.

A confusão aconteceu na Rua São Francisco Xavier, próximo ao Colégio Militar. No vídeo é possível notar os carros que estavam no local tentando fugir da briga.

Os vândalos fizeram uso de bombas e garrafas de vidro quebradas. Em um dos vídeos é possível perceber uma pessoa dizendo que a polícia estava próxima mas não fez nada para conter a confusão.

Ninguém foi preso, mas houve outras ocorrências. Um homem foi detido perto do estádio portando uma réplica de arma de fogo, enquanto outro foi levado para delegacia por roubo.