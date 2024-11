Fifa pretende adotar desafio para treinadores contestarem marcações de árbitros (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 19:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A tecnologia segue avançando no mundo da bola. A Fifa pretende adotar o modelo de suporte para vídeo de futebol (FVS). O intuito é implementar uma espécie de desafios para os treinadores. Os mesmos teriam a oportunidade de contestar marcações dos árbitros, muito parecido com o que acontece no vôlei e no tênis.

No momento, a entidade máxima do futebol aguarda a autorização da International Board (IFAB) para dar continuidade com os testes. As Copas do Mundo feminina das categorias Sub-17 e Sub-20, além da Fifa Youth Cup, serviram de laboratório para a avaliação da tecnologia.

Como funciona o FVS

Com o desafio, o treinador contesta a decisão de campo e, então, o árbitro revê a jogada, sozinho. A principal diferença para o VAR é que não tem outro árbitro auxiliando na decisão, apenas o operador do replay que disponibilizará o lance em quatro câmeras.

A intenção da FIFA é expandir a liberação para novos torneios. A tecnologia já é utilizada em outros torneios e ligas menores, mas conta com quatro câmeras, diferentemente do VAR. O objetivo é continuar explorando sistemas que impactem positivamente no jogo e ajudem os árbitros.

