Reação de Diniz após passe errado de jogador do Vasco repercute: ‘Peculiar’

O Vasco da Gama foi derrotado por 2 a 0, em São Januário, pelo Red Bull Bragantino neste sábado (31), no Campeonato Brasileiro. No início do primeiro tempo, quando a equipe paulista já vencia por 1 a 0, viralizou uma cena do técnico Fernando Diniz irritado com um passe errado do lateral Paulo Henrique.

O Cruzmaltino levou o primeiro gol, de Guilherme Lopes, logo aos dois minutos. Aos 14', após o erro de passe de Paulo Henrique, Fernando Diniz virou as costas para o campo, se virou novamente, cruzou os braços e colocou uma das mãos no rosto. Ainda na etapa inicial, o RB Bragantino fechou o placar, com Pitta.

Como foi Vasco x Bragantino?

A bola mal rolou em São Januário, e o Vasco já se viu em situação desconfortável. No primeiro minuto de partida, Jhon Jhon cobrou escanteio pela esquerda, Isidro Pitta raspou na primeira trave e Guilherme Lopes completou para o fundo do gol. O lateral-esquerdo sequer estaria no 11 inicial, mas entrou no lugar do zagueiro Pedro Henrique, que sentiu problema muscular no aquecimento.

Pouco inspirado, o time comandado por Fernando Diniz criou poucas oportunidades. Nas duas mais claras, Cleiton, goleiro do Massa Bruta, fez lindas defesas em finalizações de Rayan e João Victor.

Na primeira etapa, o grande problema foi o encaixe de marcação e, com isso, o Bragantino aproveitou para ampliar. Virando o jogo em contra-ataque, o time visitante avançou pela direita e Vinicinho cruzou a medida para Isidro Pitta, que, nas costas de João Victor, dominou no peito e "fuzilou" a meta defendida por Léo Jardim aos 34. Vaias e muita pressão em São Januário.

Tendo de intensificar as ações devido à desvantagem, o Cruz-Maltino voltou para o segundo tempo com mais posse de bola e, como consequência, sem sofrer tanto. No entanto, o nervosismo de outrora, que comprometeu na fase inicial do gramado, atrapalhou muito na construção de jogadas no terço final.