Felipão revela interesse de gigante estrangeiro: ‘Pediram meu contato’

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 14:11 • Redação do Lance!

Desempregado desde março deste ano, o técnico Felipão afirmou, em entrevista à Rádio Super Deportivo da Argentina, que o presidente do Boca Juniors demonstrou interesse em tê-lo no comando da equipe. Segundo o brasileiro de 75 anos, o dirigente do clube argentino teria solicitado seu telefone para que eles pudessem conversar.

- Eu não conversei com Riquelme ainda. Eu sei que ele solicitou há pouco tempo o meu telefone para que a gente conversasse um dia. Mas eu já coloquei que até o final do ano eu não iria conversar com nenhuma entidade, nenhum clube, porque tenho algumas coisas a fazer aqui (no Rio Grande do Sul). Depois falaria com A, B, C, sobre futebol normalmente - disse Felipão.

- Infelizmente não posso agora devolver esse carinho que quem sabe o Riquelme tenha oportunizado a mim. Depois (para 2025) falaria sobre futebol normalmente com qualquer pessoa - finalizou.

Felipão havia se aposentado da carreira de treinador em novembro de 2022 para trabalhar como diretor técnico do Athletico-PR. No entanto, mudou de ideia e assumiu o Atlético-MG, seu trabalho mais recente. O treinador comandou o Galo entre junho de 2023 e março de 2024, quando deixou a equipe em uma "rescisão consensual".