Com uma carreira vitoriosa na Europa e sete edições de UEFA Champions League no currículo, o zagueiro Maicon é a principal referência do Coritiba para devolver a equipe à elite do futebol nacional. Com 36 anos de idade, oito deles defendendo o Porto, de Portugal, clube com o qual criou grande identificação, o experiente atleta ainda é um novato quando se trata de Série B. Estreante na competição, Maicon pede foco para uma boa estreia, ciente de que o caminho para o acesso é longo.

- Historicamente, a Série B é uma das competições mais equilibradas que existem, com um nível muito similar entre as equipes. Quem não tiver a devida preparação pode pagar caro. O nosso foco tem que estar 100% no jogo contra o Vila Nova, ainda mais porque estaremos diante do nosso torcedor. Não adianta a gente sonhar com o acesso se não nos concentrarmos primeiro nessa estreia - afirmou Maicon.

A rivalidade com o Athletico Paranaense será um tema à parte na edição deste ano, mas Maicon mais uma vez não muda o discurso.

- É lógico que a rivalidade regional traz um tempero especial à competição, assim como o Operário, que chega como atual campeão estadual. Mas nosso objetivo agora é outro. Quando chegar a hora de enfrentá-los, a gente pensa nisso - disse o camisa 3 do Coxa.

Revelado pelo Cruzeiro, Maicon se transferiu para o futebol português com apenas 19 anos e, após uma única temporada pelo Nacional da Ilha da Madeira, se transferiu para o Porto, onde fez história, com 226 partidas e 10 títulos. Dono da faixa de capitão por um bom período, ele se tornou símbolo de uma das eras mais vitoriosas do gigante português.

O zagueiro ainda teve passagens bem-sucedidas pelo Galatasaray, da Turquia, e pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, atual time de Cristiano Ronaldo, e foi campeão nacional em ambos os clubes. No Brasil, ganhou o apelido de ‘God of Zaga’ da torcida do São Paulo, por onde atuou entre 2016 e 17. Voltou definitivamente ao país há três anos e, desde então, soma mais de 100 jogos atuando por Cruzeiro, Santos e Vasco. O desafio de subir com o Coritiba é um caso especial em sua carreira.

- A história do Coritiba fala por si só. Sempre me identifiquei com clubes de torcida presente e paixonada, e estou convencido de que vir para cá foi a minha melhor escolha. Estou muito motivado para fazer uma grande temporada e ajudar meus companheiros a devolver o Coxa ao lugar onde merece estar, que é na elite - finalizou Maicon.

A estreia do Coritiba na Série B está marcada para este sábado, às 16h, contra o Vila Nova, no Couto Pereira.