Ex-Leicester é anunciado como reforço do Amazonas para a Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 14:41 • Redação do Lance!

Alinhado à política criativa de contratações do clube, o Amazonas anunciou um reforço do futebol europeu para o restante da temporada. O atacante Josh Eppiah, ex-Leicester City, da Inglaterra, será jogador da equipe na disputa da Série B 2025.

Revelado na base dos Foxes, Eppiah foi emprestado sucessivamente até chegar ao Amazonas. Após passagem pelo futebol belga, no OH Leuven, ele disputou a terceira divisão inglesa com a camisa do Northampton Town. Figura carimbada nas equipes sub-21 e sub-23 do Leicester, ele não chegou a disputar partidas pelo time profissional.

Pelo futebol inglês, nas últimas duas temporadas, Josh marcou dois gols e deu três assistências em 35 partidas. Estreante no Brasil, o belga revelou as expectativas para o novo desafio.

-É a primeira vez que venho para o Brasil, é um país muito quente. Minhas expectativas são de poder vir aqui e ajudar a equipe o máximo que eu puder e, obviamente, me ajudar também, ter a chance de poder voltar a atuar e mostrar ao mundo aquilo que eu sei fazer.

O Amazonas chega de empate com o Guarani pela 17ª rodada do Brasileirão Série B. Os Aurinegros ocupam a 14ª colocação na tabela, com três pontos a mais que o Botafogo-SP, primeiro time dentro da zona. O próximo compromisso da equipe é o Goiás, fora de casa.