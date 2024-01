Campeonato Pernambucano

Embora a estreia do Pernambucano tenha acontecido na quarta-feira (10), a primeira rodada teve fim neste domingo (14). O Retrô goleou o Petrolina por 4 a 0. Santa Cruz venceu o Maguary por 2 a 0. O Sport saiu na frente contra o Petrolina, com um gol marcado. Naútico e Flamengo do Arcoverde também se enfrentaram, com vitória do Naútico por 2 a 0. Para encerrar o final de semana, Central venceu o Afogados por 4 a 1.