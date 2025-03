Escalações: veja times de Vasco e Santos para a estreia no Brasileirão

As escalações de Vasco e Santos acabam de ser divulgadas para a estreia no Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) no estádio São Januário. A principal ausência é a de Neymar, que ainda se recupera de lesão muscular e, por isso, nem sequer viajou ao Rio.

Com três semanas para preparar o time, o técnico Fábio Carille definiu a escalação do Vasco para enfrentar o Santos com duas novidades em relação à equipe que chegou à semifinal do Campeonato Carioca.

Maurício Lemos entra na defesa e vai compor a zaga ao lado de João Victor. Garré, por sua vez, ganhou uma vaga no setor ofensivo. Dessa forma, o Vasco terá três jogadores de frente diante dos paulistas.

No Santos, além da ausência já esperada de Neymar, o técnico Pedro Caixinha também não poderá contar com Soteldo. O venezuelano jogou as duas partidas por sua seleção na última Data Fifa e está com cansaço muscular.

Confira as escalações de Vasco e Santos

Assim, o Vasco está escalado com Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Garre e Vegetti.

Pedro Caixinha, por sua vez, definiu a escalação do Santos para alinhar diante do Vasco com Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schimdt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

Vasco e Santos se enfrentam no São Januário a partir das 18h30, em partida que marca o retorno da equipe santista à elite do Campeonato Brasileiro. O jogo será apitado por Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (trio do Rio Grande do Sul).