Juventude e Vitória abrem o Campeonato Brasileiro às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. As duas equipes já estão escaladas para o confronto e contam com alguns desfalques importantes.

Como chega o Juventude?

Fábio Matias durante treino do Juventude Foto: Divulgação / Juventude

A começar pelo time da casa, a equipe sofre com as ausências do atacante Gilberto e do zagueiro Rodrigo Sam, que até o momento da lesão eram presença frequente no time titular. Além deles, o zagueiro Cipriano e os volantes Caíque e Peixoto também estão fora.

O Juventude do técnico Fábio Matias teve quase um mês de preparação para o Campeonato Brasileiro, já que não disputou partidas oficiais após a eliminação para o Grêmio nas semifinais do Campeonato Gaúcho.

Como vem o Leão?

Vitória em preparação para estreia no Brasileiro Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória tem um número menor de desfalques quando comparado ao Juventude, já que apenas Matheuzinho e Baralhas estão fora, por problema muscular e incômodo no quadril, respectivamente. Contudo, os dois atletas são peças de confiança de Thiago Carpini e eram titulares absolutos do time.

Por isso, Carpini quebrou a cabeça para suprir os desfalques e ainda gerir o time em meio à maratona de jogos da temporada. O Vitória, ao lado do rival Bahia, é o time da Série A que mais entrou em campo neste ano.

Escalações de Juventude x Vitória

Com isso, o Juventude entra em campo com a seguinte escalação: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Daniel Giraldo, Jadson e Mandaca; Emerson Batalla, Ênio e Gabriel Taliari.

Já o Vitória vai a campo com: Gabriel; Claudinho, Lucas Halter, Neris e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Pepê; Wellington Rato, Gustavo Mosquito e Janderson.