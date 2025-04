Juventude e Ceará se enfrentam neste sábado (12), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul. Fabio Matias e Léo Condé definiram as escalações iniciais para o embate.

Escalação do Juventude

Na primeira rodada, o Juventude derrotou o Vitória por 2 a 0, em casa. Depois, a equipe visitou o Botafogo e perdeu pelo mesmo placar. O time é o oitavo colocado, com três pontos.

O Juventude acumula seis vitórias em seis jogos como mandante em 2025. Além disso, defende a marca de nunca ter perdido para o Ceará em seus domínios.

Os mandantes iniciam o confronto com: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho; Jádson, Giraldo, Batalla e Luís Mandaca; Giovanny e Gabriel Taliari.

Escalação do Ceará

Terceiro colocado na tabela do Brasileirão (quatro pontos), o Ceará estreou fora de casa contra o RB Bragantino e chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate em 2 a 2. Depois, ao receber o Grêmio na Arena Castelão, triunfou por 2 a 0. Foi a primeira partida em casa, pelo campeonato, desde o rebaixamento em 2022.

O clube conta com a boa fase do atacante Pedro Raul, que acumula sete gols em oito partidas pelo clube, incluindo os dois compromissos citados na Série A. Tentando quebrar a marca de nunca ter vencido o Juventude fora de casa, a equipe está desfalcada de nomes como Lucas Mugni, Fernandinho e Matheus Bahia.

O time entra em campo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Éder; Dieguinho, Matheus Araújo e Lourenço; Aylon, Pedro Raul e Galeano.

