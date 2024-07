Foto: Gilson Lobo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 14/07/2024 - 16:41 • São Paulo (SP)

Não é de hoje que a arbitragem brasileira gera polêmica em diversos campeonatos regionais e nacionais. Prova disso são as reclamações de técnicos, jogadores e dirigentes em várias rodadas de torneios recentes. Alguns casos ficam mais marcados, enquanto outros são rapidamente esquecidos e nenhuma atitude é tomada.

Um exemplo recente foi no Paulistão deste ano, no empate por 1 a 1 entre São Paulo e Palmeiras. Na ocasião, o Tricolor enviou ofício à Comissão de Relacionamento com a Arbitragem para reclamar de lances que considerou erros de Matheus Delgado Candançan, como o pênalti marcado a favor do Palmeiras, outro que ele deixou de marcar a favor do São Paulo e a não expulsão de Richard Ríos, por falta em Pablo Maia.

Em relação a este caso específico, a Federação Paulista de Futebol negou punição sugerida pelo São Paulo e continuou a escalar Candançan nas partidas.

Mudando o campeonato, mas não o cenário, após a primeira rodada do Brasileirão deste ano, a CBF decidiu afastar três profissionais por erros. André Luiz Skettino, Flávio Rodrigues de Souza e Yuri Elino da Cruz foram convidados a passar por curso de reciclagem antes de voltarem aos gramados.

O atacante Hulk é um dos jogadores que costumam liderar as reclamações com árbitros durante e após as partidas do Nacional. No entanto, foi justamente a favor do Galo uma reclamação de erro de arbitragem que chamou a atenção na última semana, o que teria prejudicado o São Paulo.

Na 16ª rodada, em uma das reclamações do time paulista, que enviou um ofício à CBF para contestar a arbitragem, o Tricolor entende que a bola bateu no braço de Paulinho antes de o time mineiro marcar o segundo gol da vitória por 2 a 1. Na ocasião, o técnico Luís Zubeldía se mostrou muito irritado, e chegou a ser grosseiro com repórter durante a coletiva de imprensa.

Caso Jean Pierre

Em julho de 2023, um caso de erro de arbitragem chamou atenção. A Comissão de Arbitragem da CBF afastou o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima após os erros cometidos em Athletico Paranaense x Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão, para um período de reciclagem.

O árbitro teria errado ao não expulsar Zé Ivaldo, do Furacão, no pênalti cometido em cima de Endrick, do Palmeiras, logo aos dois minutos do jogo de domingo, na Ligga Arena. O confronto terminou empatado em 2 a 2, pelo Brasileirão.

Um ano depois, Jean Pierre segue sem poder apitar jogos de Série A.