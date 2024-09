Em jogo disputado, Corinthians e Palmeiras empatam nas quartas de final Brasileirão Sub-17

Foto: Jhony Inacio/@jhonyfotoesportiva







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 17:35 • São Paulo (SP)

Corinthians e Palmeiras terminam empatados em 2 a 2 no Parque São Jorge, nesta terça-feira (17), em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-17.

Com gols de Gui Negão e Kauã Henrique para o Timãozinho, Erick Belé e Juan Gabriel diminuindo a diferença para os Crias da Academia, as equipes deixam tudo igual para a decisão da classificação à semifinal. Caso a partida na próxima semana termine empatada, o resultado será definido nos pênaltis.

As atuações de destaque na partida foram de Gui Negão, com participação nos dois gols do Alvinegro, e Luiz Pacheco, defensor do Verdão, que deu a assistência para o último gol do jogo.

Como foi a partida entre Corinthians e Palmeiras?

O primeiro tempo foi marcado por alta marcação de ambos os lados. A etapa foi bem disputada mas sem chances claras de gol. Na altura dos 28 minutos, Gui Negão recebeu a bola no fundo do campo e fez cruzamento rasteiro buscando Luiz Eduardo na área, sem êxito alvinegro, a jogada parou nas mãos do goleiro do Verdão.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Dieguinho arrancou pelo lado direito do campo e fez o cruzamento nos pés mais procurados do ataque do Corinthians, Gui Negão, que marcou o primeiro gol da tarde no Parque São Jorge.

O Palmeiras voltou com o maior ímpeto para buscar a vitória do jogo. O atacante Wesley entrou na partida, no lugar de Derick, e deu a assistência para Erick Belé igualar o marcador aos dois minutos da segunda etapa.

Aos 22 minutos, novamente em jogada que passou pelos pés de Gui Negão, o camisa 9 do Corinthians recebeu a bola dentro área e cruzou para Kauã Henrique que cabeceou para o fundo do gol colocando o Timãozinho à frente.

Já no final da partida, Juan Gabriel recebe o passe perfeito de Luiz Pacheco que o deixa cara a cara com o goleiro Alvinegro. O atacante finalizou com precisão e igualou novamente o marcador. Fim de jogo 2 a 2.

Sequência Brasileirão Sub-17

A partida de volta terá o mando Alviverde por ter a melhor campanha na primeira fase do campeonato. A decisão irá rolar na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, na próxima terça (24), às 15h.

✅ FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 x 2 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-17 - QUARTAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 15h30

📍 Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

🚩 Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)

⚽ Gols: Gui Negão, 45+1'/ 1º T, Erick Belé 2'/ 2º T, Kauã Henrique 22'/ 2º T, Juan Gabriel 40'/ 2ºT

❌Cartões: Corinthians (2 Amarelos) - Luiz Fernando, Lorenzo



ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Renato Rodrigues)

Arthur; João Vitor (Lucas), Lorenzo (Lucas Fernandes), Rodrigo Richard e Denner; Caraguá, Bruno Xavier (Vitinho) e Dieguinho; Luiz Fernando, Luiz Eduardo (Kauã) e Gui Negão.

PALMEIRAS (Técnico: Gustavo Almeida)

Kauan Lima; João Gabriel (Luis Saboia), Luccas Ramon, João Paulo e Luiz Santana; Luis Pacheco, Djhordney ( e Erick Belé (Juan Gabriel); Heittor (Antônio Marcos), Murilo Dourado (Lucas Gabriel) e Derick (Wesley)