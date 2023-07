O destaque da equipe não só elegeu dois atletas para seleção do campeonato e seu comandante como melhor treinador do Campeonato Goiano 2023, como também está rendendo frutos na competição nacional e mantendo vivo o sonho do clube por uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Tais resultados chegaram a credenciar o experiente treinador a vaga de Guto Ferreira após o seu último desligamento do comando técnico do esmeraldino. Esta mesma situação se repete agora, mas pelo lado rival que poderia apostar em Winck para a vaga deixada por Alberto Valentim no Atlético-GO. O conhecimento do elenco e a adaptação ao futebol goiano seriam pontos favoráveis na avaliação do seu nome.